خطط هندية لبيع «اير إنديا»

المصدر: نيودلهي - د ب أ

تدرس الهند الإعلان عن تلقي طلبات تعبير عن الاهتمام في مساعي لبيع شركة الخطوط الجوية الهندية (اير إنديا) المحدودة بحلول نهاية الشهر المقبل، حيث تهدف الحكومة لإكمال الصفقة هذا العام، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن مصادر أن الحكومة سوف تطلق إعلانات ترويجية وكذلك ستكون على استعداد للقاء المشترين المحتملين حتى قبل بدء تلقي طلبات التعبير عن الاهتمام.

ومن المرجح أن تسمح العملية للمشترين المحتملين بالاطلاع على حسابات شركة الطيران باستثناء بعض الأجزاء السرية، وكذلك الاطلاع على اتفاق شراء الأسهم.

وأفادت المصادر بأنه سوف يتاح لمقدمي العطاءات المحتملين خيار تقديم اقتراحات للتغيير في شروط البيع أثناء عملية تقديم طلبات التعبير عن الاهتمام موضحةً أن الحكومة تتطلع لبيع حصتها بالكامل في الناقل الوطني.

يشار إلى أن شركة الخطوط الجوية التي تديرها الدولة مثقلة بديون 8.4 مليارات دولار .