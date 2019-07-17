المصدر: لندن - رويترز

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع الأجور في بريطانيا، باستثناء المكافآت بأسرع وتيرة فيما يزيد عن عقد في 3 أشهر حتى مايو ولكن ثمة دلائل على أن سوق العمل ربما تشهد ضعفاً. وزاد الدخل الأساسي بمعدل سنوي 3.6 % متخطياً متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز لارتفاع 3.5%.

وبضم المكافآت، يكون نمو الأجور ارتفع إلى 3.4 % من 3.2 % .

كما أظهرت البيانات أن معدل البطالة ظل عند 3.8 % كما كان متوقعاً، وهو الأقل منذ فترة ثلاثة أشهر انتهت في يناير 1975. ونزل عدد العاطلين عن العمل بواقع 51 ألفاً إلى أقل قليلاً من 1.3 مليون. ولكن نمو التوظيف تباطأ إلى 28 ألفاً وهي أقل زيادة في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس من العام الماضي.