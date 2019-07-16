«الاتحاد للعطلات» توفر إقامة مجانية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «الاتحاد للعطلات» حملة توفر لضيوفها الحصول على قسائم مجانية للإقامات الفندقية في الإمارات عند حجز أي من باقات العطلات خلال شهر يوليو وحتى العاشر من أغسطس.

وفي إطار الحملة، سيحصل الضيوف على قسيمة بقيمة 500 درهم عن كل حجز لباقة عطلات بقيمة 10000 درهم (شاملةً رحلات الطيران والإقامة الفندقية والأنشطة الترفيهية والجولات السياحية في الوجهات المختارة). ويمكن استخدام قسائم الإقامة الفندقية المجانية للعطلات القصيرة في الإمارات حتى ديسمبر من العام الحالي.

وتشمل الباقات التي توفرها «الاتحاد للعطلات» كبرى الوجهات الرائجة لدى المسافرين خلال الصيف، وفي مقدمتها وجهات لندن، وميونيخ، وبانكوك، وكوالالمبور، وهونغ كونغ، والمالديف، وسيشل. يشار إلى أن «الاتحاد للعطلات» تمثل قسم العطلات الترفيهية التابع للاتحاد للطيران، وتم إطلاقها 2004 لتقدم مجموعة متكاملة من باقات السفر المتنوعة إلى مختلف وجهات الشركة، وتشمل حجوزات الفنادق ورحلات الطيران وخدمات وغيرها.