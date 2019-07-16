شراكة بين «سكاي واردز طيران الإمارات» و«بيستر فيلج»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «بيستر فيلج» للتسوق عن إبرام شراكة جديدة مع برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات»، حيث تتيح الشراكة الجديدة لأعضاء برنامج ولاء المسافرين لشركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» فرصة كسب أميال «سكاي واردز» عند التسوّق في أي من الوجهات التابعة لمجموعة «بيستر فيلج».

وتتيح هذه الشراكة لأعضاء برنامج (سكاي واردز طيران الإمارات) البالغ عددهم قرابة 23 مليوناً إمكانية كسب 1 ميل سكاي واردز عن كل 1 يورو أو 1 جنيه استرليني أو 10 يوان صيني يقومون بإنفاقه عند شراء أي من منتجات العلامات التجارية الرائدة المتخصصة بالأزياء وأنماط الحياة العصرية ضمن أكثر من 1300 متجر في مختلف وجهات (بيستر فيلج) في أوروبا والصين.

من جانب آخر، أعلنت ماريوت الدولية وطيران الإمارات عن إعادة إطلاق برنامج المكافآت (يور وورلد)؛ بالشراكة بين برنامجي الولاء (Marriott Bonvoy) و«سكاي واردز طيران الإمارات».