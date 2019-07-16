حدائق الألعاب الترفيهية المكان المفضّل للمقيمين في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

كشفت دراسة أجرتها مؤسسة «يوغوف» أن حدائق الألعاب الترفيهية هي المكان المفضّل للمقيمين في الإمارات. وذكرت الدراسة أن 45% من المقيمين يفضلون أيضاً الذهاب إلى البر والأماكن الطبيعية وهي تعتبر ثاني أكثر النشاطات تفضيلاً في الإجازات، تليها القيام بمغامرة أو ممارسة رياضة خارجية ما بنسبة 40%.

وأضافت الدراسة أن 35% يفضلون أخذ إجازة ترفيهية فاخرة وما يزيد على ربع المستطلعين بقليل يفضلون حضور الحفلات أو العروض الموسيقية في بلد إقامتهم.

وأظهرت دراسة يوغوف كذلك أن نوع «ستايكيشن»، ويقصد به الذهاب إلى البر والأماكن الطبيعية، والذي يفضله الأفراد يعتمد كثيراً على مرحلة الحياة. فبالرغم من أن المستطلعين بشكل عام يفضلون حدائق الألعاب الترفيهية، إلا أن غير المتزوجين أو المتزوجين بدون أبناء هم أكثر احتمالاً من العائلات الذين لديهم أبناء باختيار القيام بمغامرات ونسبتهم 45% مقابل 36%.