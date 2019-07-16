مؤسسات الإمارات الأفضل عالمياً في التحولات الرقمية

المصدر: دبي - البيان

رحبت إدارات مؤسسات عاملة في الإمارات بالتحولات الرقمية التي تشهدها مؤسساتهم؛ لافتين إلى قدرة مؤسساتهم على تعزيز الكفاءة التشغيلية؛ وذلك وفقاً للدراسة المسحية «رؤساء تقنيات المعلومات» للعام 2019 والتي أطلقتها «هارفي ناش» و«كي بي إم جي». وأكدت الدراسة أن أداء المؤسسات في الإمارات يتفوق على نظيرتها العالمية في التحولات الرقمية.

وتواكب الإمارات أداء المؤسسات العالمية على صعيد الاستثمارات في الاستراتيجيات الرقمية. وأن نحو نصف هذه المؤسسات تقوم بتعيين مسؤول كبير عن قطاعها الرقمي، أو تستعين بخدمات أشخاص أو جهات لتولي هذه المهمة.

وأوضحت نتائج الدراسة حقيقة أن أداء المؤسسات في الإمارات يتفوق على نظيرتها العالمية في أربع من خمس قدرات رقمية، منها الاستعانة بالموارد الداخلية والخارجية الملائمة للوصول إلى المهارات التكنولوجية، وتغيير طرق العمل لتعظيم القيمة التي تحققها التكنولوجيا، فضلاً عن الاستعانة بفرق عمل ذات خبرات متباينة، وضمان أن يعمل قادة الشركة بتناغم بما يحقق التحول التقني المنشود.