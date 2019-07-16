مطارات تهتم برفاهية المسافرين

المصدر: برلين - د ب أ

أكد موقع «نتفلايتس» المعني بمقارنات الرحلات الجوية ووسائل السفر، أن هناك مطارات تهتم كثيراً برفاهية مسافريها وتوفر لهم كل وسائل الراحة خلال رحلاتهم ومن بينها مطار دبي. وقام الموقع في هذا الصدد بتجميع المطارات التي تضم أندية صحية وصالات لياقة بدنية وغرف لليوغا والاسترخاء والتأمل ومساحة خارجية خضراء وغرفاً للصلاة، وغيرها من وسائل الرفاهية الأخرى.

وأعطى الموقع لكل مطار «درجة الرفاهية» من إجمالي 23 درجة لتحديد أفضل 10 مطارات. لذلك، فمن أجل الاستمرار في نظام الرعاية الشخصية الخاص بك خلال السفر، يمكنك مراجعة هذه القائمة والحجز بناء عليها.

وحصل مطار شيفول في أمستردام على 20 درجة من الـ23 درجة، وهو يضم ثلاثة أندية صحية وثلاثة أماكن للتأمل والهدوء وثلاث صالات رياضية.

ويحتوي مطار دبي الدولي على مكان للهدوء والتأمل بالإضافة إلى غرف خاصة للنشاط الديني. وحصل على 19 درجة لاحتوائه على حديقة «زن» مليئة ببرك الأسماك وأشجار النخيل التي تسمح للركاب بالاسترخاء في مساحة خضراء.