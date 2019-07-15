التحوّل الرقمي والأمن السيبراني على رأس تحديات الشركات في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

كشف استبيان عالمي شمل رجال الأعمال العاملين في منطقة الشرق الأوسط أن 66% من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة يرون أن التحوّل الرقمي والأمن السيبراني يمثلان أكبر التحديات أمام شركاتهم.

وبيّن تقرير الأداء الذي صدر بتكليف من «هيدسبرينج»، المشروع المشترك بين مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة «فاينانشال تايمز» وكلية «آي إي لإدارة الأعمال» والرامي إلى تطوير المهارات التنفيذية، زيادة ملموسة في المخاوف حيال التحوّل الرقمي والأمن السيبراني خلال العامين الماضيين.

ووجد استبيان مماثل، أُجري عام 2017، أن 25% فقط من المديرين المشاركين بالاستبيان أقروا باعتبار هذه القضايا على رأس قائمة مخاوفهم. ويُعدّ تقرير الأداء دراسة للمواقف الإدارية تجاه تنمية المهارات القيادية والتثقيف التنفيذي. وتُعتبر النسخة الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، والتي أجريت بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، جزءاً من استبيان عالمي أوسع يغطي كلاً من غرب أوروبا واليابان على حد سواء.