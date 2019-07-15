المصدر: بكين ــ الوكالات

أعلنت هواوي أنه تم اختيارها ضمن أذكى 50 شركة في العالم لهذا العام من قبل مجلة إعلامية يصدرها معهد ماساتشوستس الأمريكي للتكنولوجيا. وألقى ويليام شو، رئيس مجلس إدارة هواوي ورئيس معهد البحوث الاستراتيجية، خطاباً في قمة الصين لأذكى 50 شركة في العالم 2019 التي اختارتها المجلة لإعلان قائمة أذكى 50 شركة، سلط فيه الضوء على استراتيجية ونهج الابتكار الذي تعتمده هواوي.

وقال: «على مدار الثلاثين عاماً الماضية، قدمت هواوي ابتكارات تكنولوجية وهندسية في المقام الأول، بالإضافة إلى ابتكارات لحلول قائمة على احتياجات وتطلعات العملاء وستسعى هواوي لتنفيذ النسخة الثانية من الابتكار، والتي تشير إلى الطفرات والاختراعات التي تقودها رؤية الشركة».