شركة اتصالات رابعة في الكويت قريباً

المصدر: الكويت - رويترز

أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت، أمس، عن طرح وثيقة تقديم العروض لطلبات الحصول على ترخيص يسمح بدخول شركة اتصالات رابعة «كمشغل افتراضي» بالبلاد. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن رئيس الهيئة سالم الأذينة قوله، إن الشركة الجديدة سوف تعمل على «تقديم خدمات مشغل شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية مع المشغل المضيف».

ويوجد في الكويت حالياً ثلاث شركات اتصالات هي زين وأريد وفيفا تخدم عدد السكان البالغ 4.8 ملايين نسمة. ولا يمتلك مشغلو الشبكات الافتراضية الشبكات التي يستخدمونها لتوفير خدمات الاتصالات، ولكنهم بدلاً من ذلك يستأجرون الشبكات من المشغلين التقليديين، وعادة يدفعون لهم رسوماً ونسبة مئوية من إيراداتهم مقابل ذلك.

وطبقاً لوثيقة اطلعت عليها رويترز، فإنه يجب تقديم الطلبات بحلول 14 نوفمبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن الفائزين بحلول 6 فبراير 2020. وسيكون على مقدم الطلب أن يقيم شراكة مع شركة يمكنها تزويده بالتكنولوجيا والمعرفة والخبرات التشغيلية والإدارية.