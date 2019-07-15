خبير مالي يحذر من عملة «ليبرا» الرقمية

المصدر: نيويورك - وكالات

أعرب مارك كوبان، الخبير المالي ورائد التكنولوجيا والمستثمر في شركة «شارك تانك»، عن قلقه من عملة «ليبرا» الرقمية الجديدة. وتوقع كوبان أن العملة الجديدة سوف تؤدى إلى إثارة المتاعب في العالم، خاصة البلاد ذات الحكومات أو العملات غير المستقرة، وذلك وفقاً لما نقله موقع «بيزنس إنسايدر» من لقائه.

وقال: «على الصعيد العالمي وفى البلدان التي لا يوجد فيها قدر كبير من حكم القانون أو الكثير من الاستقرار الحكومي واستقرار العملة، قد يكون وجود هذه العملة خطراً كبيراً عليهم».

وأضاف: «في بعض الدول الأفريقية، ستحدث مشكلات، لأن الحكومات لن تستطيع السيطرة على عملتها بعد انتشار عملة فيس بوك الجديدة، وهنا تبدأ المشاكل الحقيقية».