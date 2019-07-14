تعرف على أعلى مدن السعودية تكلفة في المعيشة

المصدر: البيان الإلكتروني

تصدرت مدينة الخبر قائمة المدن السعودية الأكثر تكلفة في المعيشة يليها جدة ثم الرياض فالدمام.

وتقدمت السعودية تسع مراتب في مؤشر تكلفة المعيشة لتحتل المركز الـ56 عالميا

وذكرت صحيفة مكة أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار للمنتجات والخدمات في الخبر، إلا أنها تمتلك قوة شرائية عالية تفوقت على المدن السعودية الأخرى في المؤشر، حيث يقيس المؤشر الصادر عن قاعدة بيانات Numbeo العالمية تكلفة المعيشة في 433 مدينة و119 دولة حول العالم من خلال متوسط الأسعار في المطاعم والأسواق ومتاجر الأغذية والإيجارات ووسائل التنقل وغير ذلك من خلال بيانات جمعت مباشرة من المتاجر والشركات ومصادر رسمية.

أعلى المدن السعودية في التكلفة المعيشية:

1 الخبر

- ترتيبها عالميا 220 من 433 مدينة

- الدرجة : 54.85

2 جدة

- ترتيبها عالميا: 245 من 433 مدينة

- الدرجة: 49.58

3 الرياض

- ترتيبها عالميا: 246 من 433 مدينة

- الدرجة: 49.42

4 الدمام

- ترتيبها عالميا: 252 من 433 مدينة

- الدرجة: 48.58