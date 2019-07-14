تنافس أمازوزن ومايكروسوفت على عقد بقيمة 10 مليارات دولار

المصدر: واشنطن - د ب أ

مهد قاضٍ اتحادي، الطريق أمام شركتي أمازوزن ومايكروسوفت، للتنافس على عقد بقيمة 10 مليارات دولار، من وزارة الدفاع الأمريكية، من أجل نظام حوسبة سحابية.

وأصدر القاضي حكماً ضد شركة أوراكل للتكنولوجيا، التي أكدت أنها تعرضت للاستبعاد بشكل غير عادل من التنافس على العقد الخاص بمشروع للبنية التحتية الدفاعية، التي تعرف باسم «جيدي». وكانت أوراكل قد قالت إن هناك تعارض مصالح بين موظفي وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

وحكم القاضي أريك بروجنك من محكمة القضايا الاتحادية ضد أوراكل، ليغلق الباب فعلياً أمام مزيد من الادعاءات. ورأى القاضي أنه لا يوجد هناك أي ظلم وقع على الشركة.

وبهذا الحكم، سيتمكن البنتاغون من الاختيار بين مايكروسوفت وأمازون لتنفيذ المشروع، الذي يعد أحد أكبر المشروعات التكنولوجية التي تطرحها الوزارة.