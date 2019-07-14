«التنمية السياحية» أول جهة في عجمان ترتبط بالهوية الرقمية

المصدر: عجمان - البيان

أنهت دائرة التنمية السياحية في عجمان كافة إجراءات الربط بالهوية الرقمية لتكون أول جهة حكومية في الإمارة ترتبط بهذا النظام، وبات بإمكان العملاء الوصول إلى خدماتها الإلكترونية عبر تطبيق UAE Pass، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، الأمر الذي يأتي في إطار استراتيجية الهيئة للتحول الذكي في خدماتها التي تعكس جزءاً من منظومة التطور التي تنتهجها الإمارة.

وتتيح الهوية الرقمية التي تم إطلاقها أواخر العام الماضي، لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، الوصول للخدمات الحكومية المحلية والاتحادية، إلى جانب خدمات القطاع الخاص، من خلال تطبيق ذكي واحد، وباستخدام اسم مستخدم واحد فقط، إلى جانب إمكانية التوقيع الرقمي عبر جهاز الهاتف المتحرك.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان: إن إنجاز الربط بالهوية الرقمية يأتي انسجاماً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الرامية إلى تحقيق الريادة في تقديم الخدمات الحكومية، وهذا الإنجاز من شأنه أن يحقق العديد من المزايا المهمة، التي تمكن المتعاملين من الدخول بأريحية من خلال الهواتف الذكية للاستفادة من خدماتنا ودون الحاجة إلى زيارة مكاتب الهيئة وذلك لتقليل الوقت والجهد مع توفير مستوى عالٍ من الأمان للمستفيدين من هذه الخدمات.

وأكد أن دائرة التنمية السياحية في عجمان تلتزم بدعم الجهود الحكومية المعنية بالأجندة الوطنية للتحول الرقمي من أجل تعزيز جودة حياة المواطنين والمقيمين والمستثمرين والزوار عبر تجربة سلسة وسريعة تضمن أعلى مستويات الرضا والسعادة للمتعاملين.

من ناحيته، قال صالح الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية: تحرص الدائرة على أن تكون رائدة في خدماتها الرقمية الذكية التخصصية ذات الصلة المباشرة بالخدمات المقدمة للمتعاملين عبر توظيف التكنولوجيا المتقدمة في جميع تلك الخدمات، بهدف إسعاد المتعاملين من خلال تحقيق الربط والتكامل الرقمي مع الشركاء.

وأضاف: بفضل الهوية الرقمية سيتمكن المتعاملون والشركاء من الوصول إلى خدمات دائرة التنمية السياحية عبر الهواتف الذكية الأمر الذي يجسد مفهوم الحكومة الشاملة ويعزز الترابط والتكامل على مستوى قواعد البيانات والأنظمة الحكومية.

ويمكن التسجيل في الهوية الرقمية عبر تحميل التطبيق من متاجر تطبيقات أنظمة (أندرويد) و(آي أو إس)، والاشتراك عن طريق ثلاث خطوات تتضمن مسح بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بالمتعاملين، والتحقق من رقم الهاتف المحمول، وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم، ثم تحديد كلمة سر خاصة بالهوية.