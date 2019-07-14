«أراضي دبي» تطلق مبادرة المحامي العقاري

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس إطلاق مبادرة جديدة في القطاع العقاري تحت مسمى «المحامي العقاري» بالشراكة مع «التميمي ومشاركوه»، وتوصل الطرفان إلى اتفاقية تهدف إلى دفع عجلة النمو في القطاع العقاري وتقديم دعم أوسع للمستثمرين في القطاع وتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في الإمارة.

وتأتي المبادرة من أجل تعزيز شفافية وسهولة التعاملات العقارية وتقليص الفترة الزمنية اللازمة لإنجازها وتسهيل الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص وبالتالي تعزيز النمو وتدفق الاستثمارات إلى دبي وقطاعها العقاري.

وقع الاتفاقية سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالمبادرة، وعصام التميم شريك ومؤسس في مجموعة «التميمي ومشاركوه». وأشاد بن مجرن بالدور الذي يمكن أن يقوم به شركاء الدائرة في إنجاحها موضحاً أن أراضي دبي تنطلق من استراتيجيات طموحة لتشجيع الاستثمار العقاري بما يتجاوز توقعات المستثمرين العالميين، لجعل دبي الخيار الأمثل.

ومن المؤكد أن تسهيل الإجراءات وسلاستها تعد من الحوافز المهمة التي تساعد على استقطاب المستثمرين، وسنواصل العمل مع شركائنا في القطاعين العام والخاص لتسهيل إجراءات الاستثمار في عقارات دبي وإطلاق المزيد من المبادرات الحافزة، مع تبني أفضل الابتكارات التي تضمن إنجاز التعاملات العقارية بسهولة تامة.

من جانبه، قال ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في أراضي دبي: «تنطوي المبادرة المخصصة للقطاع العقاري على فوائد جمّة للمستثمرين، كما أنها ستسهم في الارتقاء بسوق العقارات في دبي، والوصول به إلى أرقى المعايير العالمية وستسهم المبادرة في تحسين مستويات الحوكمة والشفافية والكفاءة، وتعزيز جاذبية السوق العقاري بين المستثمرين وستؤدي للارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة جذابة في المنطقة».