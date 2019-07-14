برمجية خبيثة تخترق 250 مليون بريد إلكتروني

المصدر: نيويورك - وكالات

كشف مجموعة من الباحثين الأمنيين أن برمجية «TrickBot» الخبيثة قد تمكنت من اختراق ما يصل إلى 250 مليون حساب بريد إلكتروني، بما في ذلك بعض حسابات الحكومات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا.

وأفادت تقارير بأن هذه البرمجية الخبيثة ليست جديدة تماماً، إذ تم اكتشافها منذ 2016، لكن وفقاً لشركة الأمن السيبرانى Deep Instinct، فقد بدأت في تجميع بيانات الاعتماد وجهات الاتصال عبر البريد الإلكتروني مؤخراً، حيث يطلق الباحثون على هذا النهج الجديد TrickBooster، ويقولون إنه يقوم أولاً باختطاف الحسابات لإرسال رسائل بريد إلكتروني ضارة غير مرغوب فيها، ثم حذف الرسائل المرسلة من مجلدات صندوق الصادر وسلة المهملات.