دبي منصة عالمية للصناعات المستدامة

المصدر: إعداد - وائل اللبابيدي ــ غرافيك: حسام الحوراني

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تسعى استراتيجية دبي الصناعية التي أُطلقت في يونيو 2016 لجعل دبي «منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة» عبر تعزيز نمو القطاع والترابط الصناعي والتكامل مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.

18

عدد المناطق الصناعية في دبي (8 منها في المناطق الحرة)

30 %

حصة المناطق الصناعية من إجمالي الأراضي الصناعية في الإمارة

6 قطاعات مستهدفة:

- الطيران

- السفن البحرية

- الصناعات الدوائية والمعدات الطبية

- الألومنيوم والمعادن المصنعة

- المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية

- الآلات والمعدات

أهدافها:

• توفير بيئة استثمارية

• تأسيس صناعات جديدة ومنافسة

• تعزيز أداء الصناعات القائمة

تأثيرات متوقعة:

160

مليار درهم نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي

18

مليار درهم زيادة في الناتج المحلي لقطاع الصناعة

27

ألفاً عدد الوظائف الجديدة

المصدر: البيان - استراتيجية دبي الصناعية