كيف تجعل نقودك بمأمن أثناء السفر؟

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قبل أن تشق طريقك إلى المطار، تأكد من أن في جعبتك الفئة الصحيحة من النقود وبطاقات الائتمان، وفيما يلي بعض النصائح التي قدمتها مجلة «ترافيل أند ليجر» كي تضمن أن تكون أموالك بأمان أثناء قيامك باستكشاف العالم.

بداية بلغ مصرفك بعزمك السفر، فلا شيء أكثر إحباطاً من اختيار تذكار بعناية في متحف «كياسما» في هلسنكي أو انتقاء وشاح رائع في أحد متاجر روما لمجرد رفض بطاقتك الائتمانية، لأن مصرفك لا يعلم أنك في الخارج. تجنب هذا الموقف المحبط من خلال تخصيص بضع دقائق لإبلاغ مصرفك الذي تتعامل معه بخطط سفرك مقدماً. ولا تنس صرف عملتك قبيل سفرك، إذ إن محال الصرافة في المطارات عادة ما تتقاضى عمولة مقابل ذلك.

وإذا كنت مسافراً في مدينة رئيسية مثل أمستردام أو غلاسكو أو فانكوفر، فإن أسهل طريقة للحصول على المال هي ببساطة الوصول إلى أجهزة الصرف الآلي. بفضل النطاق الواسع للشبكات المصرفية، من السهل استخدام بطاقتك المصرفية واستخراج العملة المحلية بسعر صرف تحدده البنوك التي قد تفرض رسوماً على أجهزة الصراف الآلي، ولكنها عادةً ما تكون أقل بكثير من الرسوم المفروضة من قِبل محال الصرافة.

إذا كنت في متجر ما وسلمت الموظف بطاقة ائتمانك وسألك عما إذا كنت تفضل الدفع بالدولار أو اليورو (أو يوان أو راند)، اختر الدفع بالعملة المحلية، حيث ستكون أسعار البنك الذي تتعامل معه دائماً أفضل من سعر المتجر.

ولا تنس دائماً أن تحمل نسخة احتياطية. أحضر بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم إضافية وقم بتخزينها بشكل منفصل عن بطاقتك الأساسية. بهذه الطريقة، سيكون لديك بالفعل خطة احتياطية جاهزة حتى يمكنك الحصول على بديل لبطاقتك الأساسية. إذا حدث الأسوأ وفقدت بطاقتك لسبب ما، فتأكد من إحضار رقم الهاتف الدولي لإلغاء بطاقتك إذا لزم الأمر.