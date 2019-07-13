نمو شحنات الهواتف الداعمة لشريحة eSIM

المصدر: نيويورك - وكالات

كشف تقرير حديث عن نمو الشحنات العالمية من الأجهزة التي تدعم شريحة eSIM، بما في ذلك السيارات والمركبات، بنسبة 63% على أساس سنوي منذ عام 2018 إلى 364 مليون وحدة، ومن المقدر أن تصل إلى ما يقرب من 2 مليار وحدة في الشحنات بحلول 2025، وفقًا لتقرير جديد صادر عن «كاونتربوينت» للأبحاث السوقية.

وكشف التقرير أن اعتماد eSIM على وشك أن ينمو عبر العديد من الأجهزة المتصلة على مدار العقد المقبل ما يؤدي إلى توسيع ونمو سلسلة eSIM، حيث تعد شريحة هاتف لا يمكن تغييرها أو استبدالها، ولا يمكن للمستخدم الوصول إليها، ولكنها في الوقت نفسه يمكن برمجتها خارجياً بحيث يمكن للمستخدم اختيار شبكة الهاتف المحمول التي يرغب بالتعامل معها.

ومن المنتظر أن يؤدي نمو eSIM إلى إحداث ثورة في كيفية تنشيط الاتصال عبر الأجهزة وإدارته، حيث يوفر عامل الشكل المضغوط الخاص بالشريحة تقليلاً كبيراً للمساحة لمصنعي الأجهزة.