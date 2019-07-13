«غوغل» تطوّر شبكة تواصل لمنافسة «فيسبوك»

المصدر: نيويورك - وكالات

تعمل شركة «غوغل» حالياً على تطوير منصة تواصل اجتماعي جديدة تعرف بـ (Shoelace)، وتعتبر شبكة اجتماعية على المستوى المحلي، وتستهدف الأشخاص الذين يرغبون في العثور على آخرين للانضمام إليهم في الأنشطة المختلفة، مثل الرياضة وحضور العروض.

تأتي هذه الخطوة بعد إيقاف العديد من المنصات التابعة لها، فيما تعد هذه الشبكة الجديدة متاحة من خلال الدعوات فقط، وتتيح للمستخدمين التواصل مع الآخرين الذين لديهم الاهتمامات المشتركة نفسها في أحداث معينة وأنشطة شخصية.

ويمكن للمستخدمين إنشاء بطاقة بيانات لحدث أو نشاط تشارك فيه، ودعوة الأصدقاء والغرباء للانضمام إليه، بالإضافة إلى أنها ستعرض الأحداث التي قد يرغب بالتواجد فيها، حيث تشجع الشبكة الاجتماعية الجديدة الناس على قضاء وقت أقل على هواتفهم.