«أتلانتيا» تنضم لجهود إنقاذ «أليتاليا»

المصدر: روما - د ب أ

تقترب شركة «أتلانتيا» تدريجياً في الانضمام إلى الجهود المبذولة لإنقاذ شركة الخطوط الجوية الإيطالية «أليتاليا». يشار إلى أن عائلة بينيتون تسيطر على شركة أتلانتيا التي تعمل في مجال الطرق والمطارات.

يأتي هذا التطور قبل الموعد النهائي الذي يحل يوم الاثنين لكي تتخذ الحكومة الإيطالية قراراً بشأن ما يجب القيام به من إجراءات إزاء الشركة الوطنية السابقة.

وقال وزير الاقتصاد الإيطالي جيوفاني تريا لصحيفة «لا ستامبا» في عددها الصادر أمس: «أعتقد أن أتلانتيا شريك قوي. وأن مشاركتها في أليتاليا ستكون مرغوبة». وأعرب مجلس إدارة أتلانتيا قبل ذلك بيوم واحد عن اهتمامه بالاستثمار في شركة الطيران. وذكرت أتلانتيا أنها طلبت من رئيسها التنفيذي التحقيق في خطة عمل «أليتاليا» و«التدابير اللازمة» لإعادة إطلاق الشركة.