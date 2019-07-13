مطارات ألمانيا بلا انبعاثات بحلول 2050

المصدر: دوسلدورف - د ب أ

تعتزم المطارات الألمانية عدم إصدار أي انبعاثات كربونية بحلول عام 2050 للمساهمة في حماية المناخ.

أعلن هذا الهدف اتحاد العمل للمطارات الألمانية في مدينة دوسلدورف، أمس الجمعة.

وبحسب البيانات، تريد المطارات الألمانية بذلك المساهمة في الحد من زيادة درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية.

وفي الوقت نفسه، دعا اتحاد العمل للمطارات الألمانية إلى تدعيم المطارات بالتقنيات الضرورية للتحول إلى الطاقة المولدة من الرياح والشمس والكتلة الحيوية.

وبحسب البيانات، خفضت المطارات الألمانية من انبعاثاتها الكربونية العام الماضي بنسبة 24% مقارنة بعام 2010. ومن المخطط أن تنخفض بنسبة 50% بحلول عام 2030.