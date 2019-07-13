الصين تطلق أول محرك بحث للمراهقين

المصدر: بكين - وكالات

أعلنت الشركة الصينية المتخصصة في محركات البحث «تشايناسو» إطلاق محرك البحث للهواتف المحمولة المصمم للمراهقين تحت اسم تطبيق «يونغ».

وذكرت الشركة في بيان صحافي أمس أنه يمكن للتطبيق وبناء على أساس تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة والخوارزميات القائمة على التعلم العميق، حجب المحتوى الضار للمراهقين، لاسيما المحتوى العنيف.

وأضافت الشركة أنه من خلال خدمة البحث عبر تطبيق «يونغ»، يمكن للمستخدمين أن يبحثوا على الإنترنت عن المحتوى المناسب لأعمارهم وأن يجدوا إجابات لأسئلتهم طوال الوقت.

وأشارت إلى أنه يمكن للتطبيق أن يقترح محتوى عالي الجودة مثل الدورات التدريبية على الإنترنت ومقاطع الفيديو والرسوم المتحركة، بناء على أعمار المستخدمين وجنسهم واهتماماتهم.