اختفاء 3.5 مليارات ين ياباني في صورة عملات من بورصة يابانية

المصدر: طوكيو - د ب أ

ذكرت شركة يابانية أمس أن مبلغاً يقدر بحوالي 3.5 مليارات ين (32 مليون دولار) في صورة عملات رقمية اختفى من بورصة يابانية بسبب عملية قرصنة.

واعتذرت شركة «ريميكس بوينت» اليابانية لتداول العملات الرقمية، التي تدير بورصة «بيتبوينت» اليابانية عن تلك المشكلة للعملاء، قائلة إن الشركة خسرت 2.5 مليار ين من حسابات العملاء ومليار ين من حساب الإيداع لديها.

وتتعامل بورصة «بيتبوينت» اليابانية مع خمسة أنواع من العملات الافتراضية وهي «بتكوين» و«بتكوين كاش» و«الايثريوم» و«ليتكوين» و«ريبل».

وأوقفت الشركة جميع المعاملات والخدمات بعد أن رصدت دخولاً غير مرخص للنظام مساء الخميس.

وفي يناير 2018، تم اختراق بورصة كوينشيك، وهي بورصة أخرى لتداول العملات الرقمية للاستيلاء على 58 مليار ين.