العطلات ترفع الأسعار في ألمانيا

المصدر: فيسبادن - د ب أ

زادت نسبة الغلاء، بشكل بسيط، في ألمانيا الشهرين الأخيرين حيث ارتفع التضخم في يونيو الماضي إلى 1.6% فوق مستوى نفس الشهر من العام الماضي حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أمس في مدينة فيسبادن.وبلغت نسبة التضخم في ألمانيا 1.4% في مايو الماضي.

ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% في الشهر الماضي، مقارنة بنسبة التضخم في يونيو 2018.

وحسب مكتب الإحصاء الاتحادي، فإن ارتفاع أسعار الرحلات السياحية الشاملة كان سبباً رئيسياً في ارتفاع الأسعار، حيث بلغت نسبة الزيادة في أسعار هذه الرحلات الشاملة، 6.1%، وذلك على خلفية بدء موسم العطلات في ألمانيا.

وفي المقابل تراجع الارتفاع في أسعار الطاقة في ألمانيا في يونيو الماضي إلى 2.5%، مقابل ارتفاع أسعار التدفئة المركزية والمازوت والكهرباء.