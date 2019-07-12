قوة سوق العمل تدعم الاقتصاد الأمريكي

المصدر: واشنطن - رويترز

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر الأسبوع الماضي مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل بما قد يسهم في دعم الاقتصاد المتباطئ.

وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية تراجعت 13 ألفاً إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 209 آلاف طلب للأسبوع المنتهي في السادس من يوليو وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة قدرها ألف طلب فوق المعلن من قبل.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع عدد الطلبات إلى 223 ألفاً الأسبوع الماضي.

وانخفض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشراً أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 3250 طلباً إلى 219 ألفاً و250 طلباً الأسبوع الماضي.

ولا توجد حتى الآن أي مؤشرات على زيادة في تسريح العمال نتيجة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي ساهمت في قتامة آفاق الاقتصاد وزادت توقعات خفض أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى في عشر سنوات.

وأظهر التقرير أن عدد الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول زاد 27 ألفاً إلى 1.72 مليون في الأسبوع المنتهي في 29 يونيو وهو أعلى مستوى منذ مارس.

وارتفع متوسط 4 أسابيع لما يعرف باسم الطلبات المستمرة بمقدار 5750 طلباً إلى 1.69 مليون.