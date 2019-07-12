تجربة إطلاق أقمار صناعية من «بوينغ 747»

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أجرت شركة فيرجين أوربت تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ من طائرة بوينغ 747، يمكنه إطلاق قمر صناعي، من ارتفاع عشرات آلاف الأقدام.

وقال دان هارت رئيس تنفيذي الشركة لشبكة «سي إن بي سي» إنه يتوقع إطلاق أول قمر صناعي بهذه الطريقة قبل نهاية الصيف الجاري.

وأضاف هارت أن هذا الاختبار الأخير هو تتويج لبرنامج التطوير المستمر منذ أربع سنوات ونصف السنة. وكان الصاروخ الذي تمت تجربته يحمل جسماً معدنياً في مقدمته بدلاً من القمر الصناعي، وبدلاً من الوقود كان الصاروخ التجريبي يحمل مياهاً ومادة مانعة للتجمد من أجل تخفيف الوزن.

وأوضح هارت أن أول صاروخ سوف تطلقه الشركة إلى الفضاء يمر حالياً بالاختبارات النهائية في مصنع فيرجين أوربت في لونج بيتش بكاليفورنيا. وتجري الاختبارات على الصاروخ الحقيقي عقب اختبار الإطلاق الذي تم بالفعل فوق الصحراء.

وأكد أن فيرجين أوربت على استعداد لإطلاق الصاروخ الثاني الذي سيكون لصالح أحد العملاء خلال شهرين بعد إجراء هذا الاختبار الأول الناجح، وسوف نجهز كل المراحل والأمور في المصنع خلال الشهر الجاري قبل سلسلة نهائية من الاختبارات.

يذكر أن فيرجين أوربت هي جزء من شركة فيرجين جالاكتيك التي ستنظم رحلات سياحية فضائية وكلتا الشركتين تطلق مركبات فضائية من الجو.

لكن فيرجين أوربيت تستخدم طائرات تجارية نفاثة لإطلاق الأقمار الصناعية بينما تستخدم فيرجين جالاكتيك طائرة صاروخية وحيدة وتنوي إرسال السائحين إلى الفضاء في رحلة تستغرق 10 دقائق للوصول إلى حافة الكون ثم الدوران حول الأرض لمدة سيتم تحديدها حسب كل رحلة على حدة.