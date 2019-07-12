«مركز دبي للسلع»... نمو قوي ونتائج قياسية

المصدر: إعداد: عمرو عادل غرافيك : أسيل الخليلي

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حقّق مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة العالمية في مجال تجارة السلع والمشاريع، نتائج قياسية ونمواً قوياً على مستوى كافة أنشطة أعماله عام 2018.

ويعمل المركز على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة الدولية الآن وفي المستقبل البعيد، ويعد مساهماً إيجابياً في تحقيق أهداف استراتيجية التنويع الاقتصادي طويل الأمد التي تنتهجها دولة الإمارات.

15000

شركة إجمالي الشركات المسجلة في المركز

1868

شركة جديدة في العام الماضي

170

دولة تمثل جنسيات الشركات

7

شركات جديدة تنضم إلى المنطقة الحرة في المتوسط يومياً

12 %

زيادة في عدد الشركات المسجلة على أساس سنوي بنهاية 2018

10 %

مساهمة «دبي للسلع» من الناتج الإجمالي للإمارة

1.74

تريليون تداولات بورصة دبي للذهب والسلع 2018

1.2

مليار درهم قيمة تداولات بورصة دبي للماس العام الماضي

53

مليون كيلوغرام تداولات مركز الشاي العام الماضي

20

ألف طن من البن الأخضر تتم معالجتها عبر مركز القهوة سنوياً