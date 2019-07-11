المصدر: إعداد - فاتن صبح

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن موقع "فيسبوك" يخطط لمضاعفة عدد النساء والأقليات من موظفيه .

وبحسب الصحيفة فقد وضع " فيسبوك " هدفاً له ، يقضي بمضاعفة أعداد النساء من ضمن القوى العاملة العالمية للشركة على مدى الأعوام الخمس المقبلة، وكذلك مضاعفة أعداد الموظفين من أصحاب البشرة السوداء والأصول اللاتينية في الولايات المتحدة.

وأعلنت مدونة نشرها موقع شركة التواصل الاجتماعي حول مساعي التنويع والشمولية عن رغبة "فيسبوك" بأن تشكل مجموعات الأقليات 50 بالمئة على الأقل من عديد موظفيها في أميركا بحلول العام 2024.

وأكدت ماكسين ويليامز، مسؤولة التنوع العالمي في الشركة الأمر بالقول: " إننا نضع تصوراً للشركة في السنوات الخمس المقبلة، بحيث يكون 50 بالمئة على الأقل من القوى العاملة من النساء ومن أصحاب البشرة السوداء والأصول اللاتينية والشعوب الأميركية الأصلية وسكان جزر المحيط الهادي وأشخاص من إثنيتين أو أكثر ومن أصحاب الهمم وقدامى المحاربين."

ولفت تقرير الشركة أيضاً على أن النساء تحتل نسبة 36.9 بالمئة من عدد العاملين، في ارتفاع عن العام الماضي، وبنسبة ارتفاع عن عام 2014 حيث كانت النسبة 31 بالمئة فقط.