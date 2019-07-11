البريطانيون يتهافتون على شراء المنازل في إيطاليا .. والسبب ؟!

المصدر: إعداد - فاتن صبح

تهافت عشرات البريطانيين على شراء منازل لهم في إيطاليا .

ووفقا صحيفة "ذا صن" البريطانية فإن سبب هذا التهافت البريطاني يعود إلى قرر إيطاليا بيع تلك المنازل مقابل يورو واحد فقط .

وتشترط السلطات الايطالية على الملاك الجدد ترميم المنازل في غضون 365 يوماً فقط من تاريخ الشراء، وأن يوافقوا على إنفاق 20 ألف يورو على الأقل لإتمام عملية الترميم .

وتتساءلت الصحيفة ما إذا كان هؤلاء سيعيشون حلم الاغتراب الحقيقي في بلد مشمس خلافاً لبلد الضباب أم أن مشاريع التجديد ستنقلب كوابيس.

ومن المقرر أن تتولى القناة الرابعة البريطانية إطلاق سلسلة تلفزيونية للحاق بالمغامرين البريطانيين الذين يجربون حظوظهم في الربوع الإيطالية.

ويهدف المخطط الإيطالي للمساعدة في إعادة إحياء عشرات القرى الإيطالية شبه الخالية التي تعاني للاحتفاظ بالمواطنين الذين غادر غالبيتهم للعيش في المدن الكبيرة.

وقد انطلق المخطط الذكي من بلدة موسوميلي ذات المناظر الطبيعية الخلابة جنوبي صقلية التي لا يسكنها سوى 11 ألف نسمة في العام 2017، حيث عمد مجلس المدينة إلى شراء المنازل الخالية ضمن تصور لجعل القرية عظيمةً مجدداً.

وقالت ألكسندرا، التي ابتاعت لها منزلين في المكان: " لقد وقعت في حب موسوميلي منذ عدة سنوات حين كنت أقوم بزيارة أحد الأصدقاء. وحين أبلغوني عن تلك الفرصة المذهلة ركبت الطائرة وأتيت وقررت بالفعل أني أريد الانتقال إلى مكان جديد أعتبره وطناً وليس لمجرد تمضية العطلات".