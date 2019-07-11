الذكاء الاصطناعي يرتقي بالرعاية الصحية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

وقّعت «إنجازات» لنظم البيانات مذكرة تفاهم مع نوانس، الشركة المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي، لغرض تطوير حلول سحابية لتدوين المحادثات آلياً وتقديمها في مستشفيات الدولة، سعياً للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في الإمارات.

وأكد الطرفان أن التقنية الجديدة ستُمكّن من تسجيل حالات المرضى بدقة وكفاءة عالية، ما يلغي الحاجة إلى التدوين اليدوي ويمكن الطبيب من التركيز على حوار فعّال مع المريض، كما سيتيح برنامج (Dragon Medical Direct) المستند إلى أسس الخدمات السحابية والمدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي للأطباء تحديث السجلات الصحية الإلكترونية بغض النظر عن اختلاف الأجهزة المستخدمة ومكانها.

وقال خالد الملحي، الرئيس التنفيذي لشركة إنجازات: «يُعد قطاع الرعاية الصحية من أكثر القطاعات التي تحتاج لحلول الذكاء الاصطناعي. وتعكس شراكتنا مع نوانس حرصنا على أن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في تطبيق الحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي».