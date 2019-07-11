واردات أبوظبي من التحف تتضاعف 4 مرات

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

تضاعفت واردات أبوظبي من التحف والقطع الأثرية أكثر من 4 مرات خلال الأشهر الأربعة الأولى، مقابل نفس الفترة من العام الماضي، لتلامس 3 مليارات درهم.

وكشف أحدث تقرير أصدره مركز إحصاء أبوظبي حول حركة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية لشهر أبريل الماضي، عن أن قيمة واردات أبوظبي من التحف والقطع الأثرية بين يناير - أبريل، بلغت 2.94 مليار درهم مقابل 554 مليون لنفس الفترة من 2018 بزيادة 2.4 مليار درهم وبنمو 430 %.

وحلّت التحف في الترتيب الثالث للسلع المعاد تصديرها من أبوظبي بقيمة 472 مليون درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى رغم من انخفاضها 61.3 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت 1.22 مليار درهم، وجاءت العربات في الترتيب الأول لتجارة المعاد تصديره بإجمالي 6.2 مليارات درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى تليها معدات المفاعلات النووية بقيمة 2.76 مليار درهم وبنمو 24.8 %مقارنة بنفس الفترة من 2018. وتراجعت صادرات أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة إلى 4.8 مليارات درهم في الأشهر الأربعة الأولى مقابل 5.2 مليارات لنفس الفترة من 2018 بتراجع 6.8 %.

ووفقاً للتقرير، فقد قفزت صادرات أبوظبي من المعادن إلى 9.2 مليارات درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى، مقابل 7.9 مليارات لذات الفترة من العام الماضي، بزيادة 1.3 مليار درهم وبنمو 16.4 %.

وكشف التقرير عن أن صادرات الحديد ومصنوعاته، كانت الأكثر نمواً، حيث ارتفعت من 1.5 مليار درهم من يناير- أبريل 2018، إلى أكثر من مليارين بزيادة 492 مليون درهم، وبنمو 32.4 %، وجاءت صادرات اللدائن ومصنوعاتها في الترتيب الثاني بنمو 20.1 % حيث ارتفعت من 3.36 مليارات درهم إلى 4.4 مليارات بنهاية الأشهر الأربعة الأولى، كما ارتفعت صادرات النحاس ومصنوعاته من 1.6 مليار درهم، إلى 1.7 مليار درهم، بنمو 8.8 %، بينما تراجعت قيمة صادرات الألومنيوم وصادراته من 1.77 مليار درهم لفترة الأشهر الأربعة الأولى من 2018، إلى 1.4 .