طيران الإمارات توفر واي فاي بالقطب الشمالي

المصدر: دبي - البيان

أصبح بإمكان ركاب طيران الإمارات المسافرين إلى الولايات المتحدة ومنها البقاء على تواصل مع خدمة الإنترنت اللاسلكي والبث التلفزيوني الحي أثناء تحليق الطائرات على ارتفاع 40 ألف قدم فوق القطب الشمالي والدائرة القطبية الشمالية.

وتتصدر طيران الإمارات الناقلات العالمية في خدمات التواصل في الأجواء، حيث توفر خدمة الإنترنت اللاسلكي والاتصالات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة على جميع طائرات أسطولها.

وعلى الرغم من ذلك، فإن خدمة الإنترنت اللاسلكي على رحلات الناقلة إلى الولايات المتحدة تتوقف لمدة 4 ساعات تقريباً عند مرور الطائرات فوق الدائرة القطبية الشمالية. والسبب في ذلك أن مدارات معظم الأقمار الاصطناعية المتصلة مع الطائرات تقع فوق خط الاستواء، ولا تلتقط هوائيات هذه الطائرات الإشارات منها وهي تحلق في أقصى الشمال بسبب استدارة الكرة الأرضية.

وسوف تتمكن «إنمارسات» التي تربطها شراكة عملية مع طيران الإمارات من حل هذه المسألة من خلال إضافة قمرين اصطناعيين بمدارات بيضاوية حول الأرض لتوفير تغطية فوق القطب الشمالي بحلول 2022.

وسوف يوفر القمران الجديدان أيضاً خدمة البث التلفزيوني الحي على رحلات طيران الإمارات، ما يتيح أمام العملاء فرصة مشاهدة الأحداث والفعاليات الرياضية مباشرة فوق المنطقة القطبية.

وتتوفر خدمة البث التلفزيوني الحي على 175 طائرة ضمن أسطول الناقلة، تشمل جميع طائرات البوينغ 777 وعدداً من طائرات الإيرباص A380.