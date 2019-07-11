سيلفي الـ «فوركي» يهدي رحلة عائلية إلى باريس

المصدر: دبي- البيان

يجري في يوليو الجاري في مطار دبي الدولي، البحث عن اللعبة التي تظن نفسها نفاية، وفي حالة العثور عليها، قد تكون سبباً للفوز برحلة عائلية ساحرة إلى باريس.

حول أكثر مطارات العالم ازدحاماً، هناك الكثير من دُمى «فوركي»، وللحصول على فرصة للفوز بإجازة عائلية مذهلة، يرغب مطار دبي من المسافرين، العثور على فوركي وأخذ سيلفي معه. اجعل السيلفي مبتكراً، وشاركه على إنستغرام @DXB مع الوسم #FindForkyDXB، لتدخل في السحب على الإجازة العائلية الساحرة من مطار دبي الدولي إلى باريس مع الخطوط الفرنسية.

إضافةً إلى ذلك، يشمل صيف المرح بمطار دبي، تشجيع المسافرين الصغار على مهارة العمل اليدوي، بممارسة إعادة التدوير في عطلة كل أسبوع من يوليو، عن طريق إحضار الشوك والملاعق، وحتى زجاجات المياه الفارغة، لتحويلها إلى لعبة في محطة الحرف التي تقع في الكونكورس (A) و(B) و(D)، وتأتي المسابقة ضمن إطار التزام مطارات دبي بالقضاء على القطع البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بحلول يناير 2020.