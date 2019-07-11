5 تحديات تكبح نمو صناديق الاستثمار الإسلامي

المصدر: إعداد – وائل اللبابيدي ـــ غرافيك: أسيل الخليلي

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ذكر تقرير حديث لشركة ماركتس أند ماركتس أن حجم الأصول الإسلامية المدارة بفئاتها الثلاث الصيرفة وأدوات الاستثمار والتكافل وصل العام الماضي إلى 2.05 تريليون دولار بنمو 8.3%، فيما تواجه حصة صناديق الاستثمار الإسلامي التي تهدف إلى المحافظة على أصل المال 5 تحديات رئيسية.

تحديات

• صغر حجم الصناديق

• قلة الوعي بطبيعة وآلية عمل الصندوق

• نقص البحث والتطوير في التمويل الإسلامي

• وجود شكوك حول شرعية الأدوات الاستثمارية في الصندوق

• عدم وجود إطار قانوني قوي

110

مليارات دولار حجم صناديق الاستثمار الإسلامي 2018 بنمو سنوي 16%

1.087

مليون دولار الحد الأدنى للاستثمار في الصناديق الإسلامية

2.201

مليون دولار معدل الاستثمار في الصناديق التقليدية

حصة المناطق من استثمارات الصناديق الإسلامية

48 %

الشرق الأوسط وأفريقيا

33 %

آسيا المحيط الهادئ

19 %

باقي المناطق

المصدر: البيان – ماركتس أند ماركتس