5 تحديات تكبح نمو صناديق الاستثمار الإسلامي

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ذكر تقرير حديث لشركة ماركتس أند ماركتس أن حجم الأصول الإسلامية المدارة بفئاتها الثلاث الصيرفة وأدوات الاستثمار والتكافل وصل العام الماضي إلى 2.05 تريليون دولار بنمو 8.3%، فيما تواجه حصة صناديق الاستثمار الإسلامي التي تهدف إلى المحافظة على أصل المال 5 تحديات رئيسية.
تحديات
• صغر حجم الصناديق
• قلة الوعي بطبيعة وآلية عمل الصندوق
• نقص البحث والتطوير في التمويل الإسلامي
• وجود شكوك حول شرعية الأدوات الاستثمارية في الصندوق
• عدم وجود إطار قانوني قوي
110
مليارات دولار حجم صناديق الاستثمار الإسلامي 2018 بنمو سنوي 16%
1.087
مليون دولار الحد الأدنى للاستثمار في الصناديق الإسلامية
2.201
مليون دولار معدل الاستثمار في الصناديق التقليدية
حصة المناطق من استثمارات الصناديق الإسلامية
48 %
الشرق الأوسط وأفريقيا
33 %
آسيا المحيط الهادئ
19 %
باقي المناطق
المصدر: البيان – ماركتس أند ماركتس