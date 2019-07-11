دبي أكواريوم أفضل وجهة ترفيهية عالمياً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

رسخ دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية بدبي، مكانته كأفضل وجهة ترفيهية في العالم بفوزه بالمركز الأول في ترتيب أفضل أكواريوم في العالم نشرها موقع Ceoworld لعام 2019 محتلاً المركز الأول عالمياً.

وقال الموقع في سياق تقريره: إن أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية في مول دبي هو واحد من أكبر أحواض الأكواريوم الداخلية في العالم، حيث يمكن استيعاب عجائب الطبيعة موفراً نظرة رائعة على الحياة البحرية الأكثر غموضاً في العالم.

ويمتاز الأكواريوم بنفقه المائي الذي يبلغ طوله 48 متراً. ويخترق الحوض ممر الأكريليك بزاوية 270 درجة، مقدماً لزواره فرصة مشاهدة عدد من أروع الحيوانات المائية في العالم عن كثب، بما في ذلك أسماك القرش والراي.

ويصل ارتفاع الأكواريوم إلى الطابق الثالث من دبي مول، ويضم 140 نوعاً من الأحياء البحرية ويوفّر تجارب عديدة تتيح للزائر اكتشاف عالم البحار. وتبلغ سعته 10 ملايين لتر من الماء ويضمّ أكثر من 33 ألف كائن بحري، كما يضم أكبر عدد من أسماك قرش النمر الرملي في العالم، وقد حمل الرقم القياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية 2010 لأكبر لوحة أكريليك.

وإلى جانب حوض السمك، هناك أيضاً حديقة للحيوانات تحت الماء تعج بأنواع مختلفة من الحيوانات البحرية. وتأخذ الزوار في رحلة ممتعة للتعرف على مختلف البيئات المائية في العالم من خلال ثلاث مناطق بيئية مختلفة، هي: «الغابات المطيرة» و«الشريط الساحلي» و«كائنات الإمارات الليلية.