5 ملايين درهم جوائز موسم التخفيضات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن موسم التخفيضات خلال أشهر الصيف الذي يقدم للجمهور فرصة الفوز بجوائز تصل إلى 5 ملايين درهم ويشارك في الموسم الذي ينطلق بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية بين 18 يونيو و3 أغسطس 21 مركزاً تجارياً في أبوظبي والعين ويستفيد خلالها المتسوّقون من التخفيضات الكبرى ومن فرصة الفوز بجوائز كبرى.

ويتخلل الموسم عروض ترفيهية لضمان متعة المتسوقين تتضمن الفوز بشقة على الواجهة البحرية لجزيرة ياس بقيمة مليون درهم فضلاً عن جوائز أسبوعية بقيمة 80,000 درهم عند التسوق في «ياس مول» والمول في المركز التجاري العالمي في أبوظبي و«الجيمي مول» و«رمال مول».

وأعلنت الدائرة إطلاقها العديد من العروض الترويجية الفندقية للمقيمين والزوار خلال فعاليات صيف أبوظبي من 27 يونيو ولغاية 3 أغسطس.