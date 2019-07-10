عروض خاصة على حجوزات الفنادق في دبي من طيران الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أبرمت طيران الإمارات شراكة مع سلاسل فندقية عالمية لتقدم لركابها القادمين إلى دبي وعبرها أسعاراً جذابة خلال الصيف في عدد كبير من الفنادق المرموقة في الدولة. وتتوفر أمام العملاء الذين يشترون تذاكر طيران الإمارات ويسافرون من الآن حتى 30 سبتمبر فرصة الاستمتاع بأسعار الصيف الحصرية على الحجوزات في أي من فنادق أكور وأرماني دبي ومجموعة إعمار للضيافة وماريوت طوال إقامتهم.

ويستفيد الزوار من خصم يصل إلى 30٪ على الأسعار التي تقدمها فنادق مجموعة أكور التي تضم علامات تجارية تناسب مختلف الميزانيات ويقدم فندق أرماني دبي لركاب طيران الإمارات خصماً يصل إلى 35٪ على أفضل الأسعار المتاحة.

وتدير ماريوت مجموعة من العلامات التجارية وتقدم سلسلة الفنادق لركاب طيران الإمارات خصماً 25٪ على أفضل الأسعار المتاحة في أي من فنادقها في الإمارات.