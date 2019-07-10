نمو مبيعات فولكسفاجن

المصدر: فولفسبورج - د ب أ

تسبب ارتفاع مبيعات فولكسفاجن الألمانية للسيارات في الصين في تزايد إجمالي مبيعات الشركة خلال يونيو الماضي.وبلغ عدد مبيعات الشركة من علامة فولكسفاجن الأصلية على مستوى العالم 542300 سيارة بنمو 1.6% مقارنة بنفس الشهر 2018 حسبما أعلنت الشركة بمقرها الرئيسي في فولفسبورج الألمانية.

وارتفعت أعداد السيارات التي سلمتها الشركة لوكلائها في الصين 14.2 % بعد فترة ركود طويلة .

كان رئيس قطاع التسويق في الشركة، يورجن شتامان، حذراً عند إعلان نمو المبيعات، قائلا: «سنترقب الوضع في الصين لنرى ما إذا كان الطلب على سياراتنا سيعاود الانتعاش بشكل مستديم».