المصدر: دبي - البيان

أعلن تحالف بناء الثقة على الإنترنت التابع لجمعية الإنترنت، أمس تقريره حول «توجهات الحوادث والاختراقات الإلكترونية»، مشيراً إلى ارتفاع نسبة الأثر المالي الذي تحدثه برامج طلب الفدية الخبيثة 60 % وتضاعف حجم الخسائر الناجمة عن اختراق البريد الإلكتروني للشركات، وزيادة حوادث تشفير الرموز لأكثر من 3 أضعاف على الرغم من انخفاض العدد الإجمالي للاختراقات وسجلات الاستهداف في 2018.

وتظهر البيانات تحسن أداء مجرمي الإنترنت من حيث تحويل هذه الأنشطة إلى أرباح مادية ويقدر التحالف حجم الخسائر الناجمة عن مليوني حادثة اختراق إلكترونية جرت 2018 نحو 45 مليار دولار مع توقع أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير نظراً لعدم الإبلاغ عن الكثير من حوادث الاختراق الإلكترونية.