تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا

المصدر: لندن - د ب أ

أظهرت بيانات اتحاد متاجر التجزئة البريطاني تراجع مبيعات التجزئة خلال يونيو الماضي لتسجل أسوأ أداء لها في مثل هذا الشهر من أي عام.

وتراجعت مبيعات التجزئة في يونيو الماضي 1.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بعد استبعاد المتغيرات الموسمية، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات 1.5%.

وتراجع إجمالي المبيعات خلال الشهر الماضي 1.3% سنوياً.

وقالت «هيلين ديكينسون» الرئيس التنفيذي لاتحاد متاجر التجزئة البريطاني إنه «لا يمكن مقارنة مبيعات يونيو بالشهر نفسه من العام الماضي الذي شهد طقساً حاراً وبطولة كأس العالم لكرة القدم لذلك كانت مبيعات يونيو الماضي الأسوأ بالنسبة لهذا الشهر على الإطلاق».