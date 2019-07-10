خطط لطرح فيرجن غالاكتيك لسياحة الفضاء للاكتتاب العام

المصدر: دبي - البيان

يخطط ريتشارد برانسون لطرح شركة سياحة الفضاء، «فيرجن غالاكتيك»، للاكتتاب العام، كجزء من صفقة مع شركة «سوشال كابيتال هيدوسوفيا القابضة» وفقاً لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.

وأفادت تقارير بأن «سوشال كابيتال هيدوسوفيا»، وهي شركة استحواذ شُكلت من قبل شركات رأس المال الاستثماري سوشال كابيتال وهيدوسوفيا، ستدفع 800 مليون دولار مقابل 49٪ من «فيرجن غالاكتيك».

ومن المفترض أن تساعد الصفقة «فيرجن غالاكتيك» على جمع الأموال اللازمة للتنافس ضد نظرائها، ومنها «بلو أوريجين» التابعة لجيف بيزوس و«سبيس إكس» التابعة لإيلون موسك، بالإضافة إلى توفير طريقة يستطيع من خلالها المستثمرون في سوق الأسهم دعم برانسون في «سباق المليارديرات إلى الفضاء».

وينتظر مئات الأشخاص ركوب رحلة قصيرة عالية السرعة على متن طائرة فضائية تابعة لشركة «فيرجن غالاكتيك» بعد أن دفعوا بين 200 ألف و250 ألف دولار لكل مقعد.