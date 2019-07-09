«مخيم» أكاديمية دبي لريادة الأعمال يرسخ ثقافة الابتكار لدى الشباب

المصدر: دبي - البيان

تنظم أكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمية في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة، المخيم الصيفي للأطفال والشباب لنشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار.

وتستهدف المؤسسة من إطلاق المخيم إلى تطوير مهارات المشاركين من الفئة العمرية 8 ولغاية 16 عاماً، الذي سينطلق من 14 يوليو وحتى 7 أغسطس 2019 ويقدم المخيم الدراية الكاملة بمفهوم وواقع ريادة الأعمال وإعطائهم المعرفة اللازمة ليكونوا على أتم الاستعداد للانخراط في مشاريعهم الريادية وإدارتها في المستقبل.

وتضم فعاليات المخيم ورش عمل للأطفال بين 8 و18 يوليو 2019 في نادي دبي لأصحاب الهمم وتخصص الورش في تأسيس المشاريع المستقبلية ومن 14 يوليو وحتى 7 أغسطس 2019 تنظم ورشة عمل تحت عنوان أطلق عنانك للابتكار.

وتقوم الأكاديمية في الوقت ذاته بتقديم دورات تدريبية للمرأة في القيادة وتطوير الذات كما ستعمل الأكاديمية على طرح أكثر من 16 ورشة عمل في الابتكار ضمن الأكاديمية الصيفية التابعة لمكتب الشباب في دبي والمناطق الشمالية.

وقالت ابتهال الناجي، مدير أكاديمية دبي لريادة الأعمال: «ورش العمل الترفيهية والتعليمية تأتي ضمن استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى تقديم الدعم المستمر في سبيل النهوض بعالم ريادة الأعمال، ودفع الجيل الجديد من الشباب إلى اتباع أفضل الممارسات في تدشين مشاريعهم الريادية».