صالة خاصة للمسافرين الصغار في مطار دبي

المصدر: دبي- البيان

افتتحت دناتا، التي تعد من أكبر مقدمي خدمات السفر في العالم، صالة خاصة بالمسافرين الصغار في مطار دبي الدولي وصممت الصالة الجديدة للمسافرين القصّر الذين يسافرون من دون مرافق بالغ، والذين يتولى فريق دناتا تأمين سلامتهم وراحتهم أثناء مكوثهم في المطار.

وتحتوي الصالة الجديدة، الواقعة في المبنى 1 بمطار دبي على ألعاب وشاشات ترفيهية لتسلية الرواد الصغار طوال مدة مكوثهم فيها وتعمل الصالة على مدار الساعة بإشراف طاقم محترف من العاملين الذين يتحدثون لغات عدة.

وتوظف دناتا أكثر من 70 من الوكلاء الذين يعملون بالتعاون الوثيق مع ممثلي شركات الطيران للتأكد من سلامة وراحة المسافرين القُصَّر غير المصحوبين بذويهم، وإيصالهم إلى بوابات المغادرة في الوقت المحدد مع تأمين أولوية صعودهم إلى الطائرات. وشهدت دناتا في السنوات القليلة الماضية نمواً متواصلاً في الطلب على هذه الخدمات في دولة الإمارات.

وقد قدم فريق دناتا خلال عام 2018 خدمات لأكثر من 8000 من القُصَّر المسافرين بمفردهم في مطار دبي بنمو 27% مقارنةً بما كان عليه العدد قبل 5 سنوات مضت.

وقال ستيف ألين، نائب رئيس أول قسم عمليات المطار في دناتا: «اكتسبنا ثقة الآلاف من الآباء والأمهات من خلال خدماتنا الآمنة والموثوقة للمسافرين القُصَّر غير المصحوبين بذويهم طوال السنوات الماضية. ويسعدنا أن نعزز هذه الخدمات من خلال فتح الصالة الجديدة، التي صممناها خصيصاً لتلبي احتياجات الأطفال على اختلاف أعمارهم وتفضيلاتهم».

وتوفر دناتا خدمة القُصَّر غير المصحوبين بذويهم للمسافرين على رحلات أكثر من 120 ناقلة جوية تعمل عبر المطارين. ويمكن حجز هذه الخدمة أو طلب معلومات عنها من خلال اتصال المسافرين مع شركة الطيران.