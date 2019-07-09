يورونيوز: دبي وجهة المطاعم والمتاجر الأروع

المصدر: إعداد- فاتن صبح

تُحكى في دبي قصة أبطالها من المغتربين الموزعين على 200 جنسية، جلبوا معهم قطعة من وطنهم الأم فرسموا عبر السنين مشهدية عالمية متشعبة الأوجه، بين متاجر كبرى فرنسية وأمريكية وبريطانية، ومطاعم وُثقت بأسماء أصحابها من طهاة العالم، وعدد من الأماكن حيث إمكانية التسوق وتناول الطعام في آن واحد في وجهات لا تعرفها إلا دبي، وفق ما ذكره موقع «يورونيوز» في مقال نشره مؤخراً.

التسوق في دبي حيث أضخم وأكبر المولات في العالم هواية شهيرة، لكن بعيداً عن العلامات الفاخرة والماركات الفاخرة قد تجد عدداً من المتاجر المستقلة التي تستحق الزيارة. «سوس» على سبيل المثال متجر على الموضة شهير بطرازاته توجد به منتجات لمصممين معروفين وناشئين بما في ذلك المجموعات ذات النسخ المحدودة ومشروعات التعاون مع المواهب المحلية.