حملة «ThisisDubai#»تستقطب 30 مليون مشاهدة

المصدر: دبي ـ البيان

اختتمت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» حملتها التسويقية «#ThisisDubai» التي أطلقتها مؤخراً على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بالشراكة مع منصّة «تيك توك» تحت وسم #ThisisDubai.

وقدّم المشاركون في المسابقة التي تضمّنتها الحملة 9.8 ملايين مقطع فيديو حقّقت أكثر من 30 مليون مشاهدة، وهي المقاطع التي قدّمت لمحات متنوّعة عن التجارب السياحية المتكاملة التي خاضها الزوّار في دبي، وبعد اختتام المسابقة سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين قريباً، حيث سيحصل الفائز الأول على جائزة عبارة عن إقامة لمدّة ليلتين في فندق كمبينسكي مول الإمارات، بينما سيحصل كل من الفائزين الأول والثاني على قسائم تسوّق من مول الإمارات، بالإضافة إلى تذاكر دخول عرض «لا بيرل».

وجاءت المسابقة ضمن جهود «دبي للسياحة» الرامية دائماً إلى ترسيخ مكانة دبي على خريطة السياحة العالمية، وخصوصاً في الأسواق الرئيسية المصدّرة للزوّار إلى دبي، حيث تتوفر منصّة «تيك توك» في 150 سوقاً حول العالم.

وحظيت المسابقة بدعم شركاء «دبي للسياحة» في القطاع الذين أبدعوا بعمل مقاطع فيديو خاصة بهم، كما رحّبوا بالمشاركين في المسابقة لإنتاج مقاطع تظهر تجاربهم السياحية المشوقة في دبي، وحرص العديد منهم على فتح حسابات خاصة بهم على «تيك توك».