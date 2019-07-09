المصدر: لندن - أ ف ب

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية «بريتيش ايروايز» أن مكتب مفوض شؤون الإعلام المكلف حماية البيانات الشخصية غرّمها مبلغ 183 مليون جنيه استرليني كتعويض عن سرقة بيانات مالية خاصة لمئات الآلاف من زبائنها في 2018.

وقال المدير التنفيذي للشركة أليكس كروز «نحن مندهشون ونشعر بخيبة الأمل من الاستنتاجات الأولية لمكتب مفوض شؤون الإعلام» مضيفاً «تعاملنا سريعاً مع جريمة سرقة بيانات زبائنها. لم نجد أي دليل على وجود نشاط احتيالي حول الحسابات التي طالتها السرقة».

وأعلن المدير العام للشركة الأم للخطوط البريطانية «انترناشنل ايرلاينز غروب» ويلي وولش أنه ينوي التفاوض مع مكتب مفوض شؤون الإعلام حول الموضوع والطعن بقراره. ومطلع سبتمبر 2018 كشفت «بريتيش ايروايز» أنها تعرضت لهجوم إلكتروني بعد خلل في نظامها، نتج عنه سرقة بيانات مالية أواخر أغسطس.