تحقيق الاستقرار والعافية للموظفين يرفع الإنتاجية

المصدر: دبي - البيان

أظهرت دراسة أن التحديات الاجتماعية التي قد تواجه الموظفين المغتربين العاملين في دولة الإمارات مثل الاستقرار وضمان إعالة ودعم أفراد الأسرة أو بناء الروابط الاجتماعية القوية، قد تؤثر سلباً على نمط الحياة والعافية وأداء الموظفين.

واشارت إلى أن تحقيق الاستقرار والعافية للموظفين يحسن الأداء ويزيد الإنتاجية في أماكن العمل المختلفة.

وشملت الدراسة التي أعدتها «إيتنا إنترناشونال» المتخصصة في خدمات التأمين الصحي آراء الموظفين الوافدين إلى الإمارات خلال السنوات الخمس الأولى لعملهم في الدولة.

وأظهرت أن التحديات التي تواجه 60 % من المغتربين تتمثل في صعوبة تكوين علاقات اجتماعية جديدة.