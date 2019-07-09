المصدر: سيدني/‏هونغ كونغ ــ رويترز

بدأ دويتشه بنك الألماني تنفيذ واحدة من أكبر عمليات الإصلاح واعادة الهيكلة في بنك استثماري منذ توابع الأزمة المالية العالمية والتي تتضمن خفض 18 ألف وظيفة عالمياً باستبعاد أطقم كاملة من عملياته في آسيا.

وأعلن البنك خفض الوظائف أمس الأحد في إطار خطة إعادة هيكلة ستصل تكلفتها في النهاية إلى 7.4 مليارات يورو (8.3 مليارات دولار) وستشهد تراجعاً عن عمل استمر لسنوات استهدف جعل بنكه الاستثماري قوة كبيرة في وول ستريت. وفي إطار الإصلاح، سيتخلى البنك عن أنشطته للأسهم العالمية، وسيقلص بعض العمليات في خدمات الدخل الثابت، وهو مجال اُعتيد على اعتباره إحدى أكبر نقاط قوته. ولم يعط دويتشه بنك تفصيلاً جغرافياً لخفض الوظائف، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن تكون الغالبية العظمى في أوروبا والولايات المتحدة .