تلغراف: دبي تحتضن باقة من أفضل الفنادق في العالم

المصدر: دبي-أشرف رفيق

ذكرت صحيفة تلغراف البريطانية أن دبي تحتضن باقة من أفضل الفنادق الفاخرة في العالم، من ذات الديكورات والتشطيبات الداخلية الرائعة المبهرة، إلى المرصعة بالذهب من عيار 24. أضافت الصحيفة أن دبي لا تفضل ما هو متواضع سواء الفنادق أو المنشآت السياحية، أو أحواض أحياء مائية أويخوت وسيارات فاخرة، بل لابد ن تكون جميعاً من أفخم وأفضل العلامات التجارية والتصاميم.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى وجود أجنحة ذات أسرة بمراتب مائية للاسترخاء وغيرها من الإضافات التي تخطر ولا تخطر على بال، وغالباً ما تكون مزينة بديكورات داخلية وتصاميم رائعة تشير إلى تاريخ الفندق أو المنشأة السياحية.

وذكرت الصحيفة أمثلة على ذلك بفنادق ولدورف استوريا في نخلة جميرا وقصر الزمرد كمبنسكي دبي ووان اند اونلي رويال ميراج ومنتجع وسبا رويال ميريديان وغيرها من الفنادق الفاخرة التي تزخر بها الإمارة.